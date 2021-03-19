Elazığ'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Kazada aralarında sürücülerin de bulunduğu iki araçtaki 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan Gezeroğlu idaresindeki 23 ABF 733 plakalı kamyonet, Cahit Dalokay Bulvarı çimento kavşağında Abdulmecit Yıldız'ın kullandığı 23 EY 778 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Elazığ 'da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

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