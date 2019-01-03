Elazığ'da Kamyonet, İş Yerinin Duvarına Çarpıp İçeri Girdi: 2 Yaralı
51 dakika önce
ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, iş yerinin duvarına çarparak içeri girdi.
ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, iş yerinin duvarına çarparak içeri girdi. Kazada, kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolu Kovancılar ilçe girişinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 23 BZ 732 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki oto bakım servisinin duvarına çarptı. Kamyonetin duvarı delip içeriye girdiği kazada, sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sırasında, iş yerinde kamyonetin çarptığı bölümde, kimsenin bulunmadığı belirtildi.
- Elazığ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:49 Kaynak: DHA
Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak
İş Adamı Ayberk Kalkavan'la Aşk Yaşadığı Konuşulan Asena Atalay'dan İtiraf Gibi Paylaşım
Kadınların Mağazadaki Tekmeli Yumruklu Kavgası Güvenlik Kamerasıyla Saniye Saniye Kaydedildi
200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi