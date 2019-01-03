Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kamyonet, İş Yerinin Duvarına Çarpıp İçeri Girdi: 2 Yaralı

Elazığ'da Kamyonet, İş Yerinin Duvarına Çarpıp İçeri Girdi: 2 Yaralı

51 dakika önce

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, iş yerinin duvarına çarparak içeri girdi.

Elazığ'da Kamyonet, İş Yerinin Duvarına Çarpıp İçeri Girdi: 2 Yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, iş yerinin duvarına çarparak içeri girdi. Kazada, kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolu Kovancılar ilçe girişinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 23 BZ 732 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki oto bakım servisinin duvarına çarptı. Kamyonetin duvarı delip içeriye girdiği kazada, sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sırasında, iş yerinde kamyonetin çarptığı bölümde, kimsenin bulunmadığı belirtildi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:49 Kaynak: DHA

Kovancılar, Elazığ, Güncel
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