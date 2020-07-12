Elazığ'da kamyonun devrilme anı kamerada - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü Koç ile araçtaki İbrahim Madora (30), Murat Koç (47) ve Murat Koç (32) 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Elazığ Fırat Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Ankara 'dan geçen hafta aldığı ev eşyasını Keban'a getiren İlhan Koç (33) yönetimindeki 06 HKF 52 plakalı kamyon, köprü mevkisinde freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. O anlar güzergahtaki bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından duygularını anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı

Son Dakika: Heybeliada'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı