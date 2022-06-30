Elazığ'da kan donduran görüntü! 20 yaşındaki Ferhat cami bahçesindeki ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
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Elazığ'da kan donduran görüntü! 20 yaşındaki Ferhat cami bahçesindeki ağaca asılı halde bulundu

30.06.2022 10:29

Elazığ'da 20 yaşındaki Ferhat Çelik, cami bahçesinde bulunan bir ağaca asılı halde bulundu. Jandarma ekipleri, söz konusu ölümün ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

Elazığ'da vatandaşlar caminin bahçesindeki ağaçta asılı halde bir kişi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, cesedin 20 yaşındaki Ferhat Çelik'e ait olduğunu belirledi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli bularak geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde inceleme yapmasının ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Elazığ'da şüpheli ölüm: 20 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Elazığ'da şüpheli ölüm: 20 yaşındaki gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi Elazığ'da jandarma ekipleri vatandaşları uyuşturucuya karşı bilgilendirdi
Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ferhat Çelik, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kan donduran görüntü! 20 yaşındaki Ferhat cami bahçesindeki ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da kan donduran görüntü! 20 yaşındaki Ferhat cami bahçesindeki ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
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