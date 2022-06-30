Elazığ 'da vatandaşlar caminin bahçesindeki ağaçta asılı halde bir kişi gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, cesedin 20 yaşındaki Ferhat Çelik 'e ait olduğunu belirledi.

Kaynak: İHA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ferhat Çelik, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da kan donduran görüntü! 20 yaşındaki Ferhat cami bahçesindeki ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika

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