ELAZIĞ'DA KANALİZASYON ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ YARALI - Son Dakika

ELAZIĞ'da, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ Belediyesi'nce yapılan kanalizasyon çalışması sırasında göçük oluşurken, 1 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibince kurtarılan işçi, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.