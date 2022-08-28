Ermeni ustaların yaptığı fırının ateşi, 94 yıldır sönmedi - Son Dakika
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Ermeni ustaların yaptığı fırının ateşi, 94 yıldır sönmedi

28.08.2022 12:48
Ermeni ustaların yaptığı fırının ateşi, 94 yıldır sönmedi

ELAZIĞ'da, Kapalı Çarşı'nın ilk dükkanı olan Çarşı Fırını, özgün dokusu ile dikkat çekiyor.

ELAZIĞ'da, Kapalı Çarşı'nın ilk dükkanı olan Çarşı Fırını, özgün dokusu ile dikkat çekiyor. Ermeni ustalarca 1928'de yapılan fırının dış bölümü; zamanın izlerini taşırken, iç bölümü ise 1999'da getirilen fayans zorunluluğu nedeniyle eski özelliğini kaybetti. İşletmeci Ahmet Kızılelma (27), "Fırın, 94 yıllık. 100'üncü yıla az kaldı. Ateşi hiç sönmeden, bugünlere kadar geldi" dedi.

Elazığ'ın tarihi mekanlarından Kapalı Çarşı'nın ilk dükkanı olan Çarşı Fırını'nda, 94 yıldır aralıksız ekmek pişirilirken, kente özgü yağlı ve peynirli ekmek de üretiliyor. Sadece meşe odunu kullanılarak pişirilen ürünler, kargo ile İstanbul, Ankara, İzmir dahil farklı illere de gönderiliyor.

1972 yılında dedesinin fırına ortak olduğunu ardından babasının işlettiğini belirten son işletmeci Ahmet Kızılelma, "Fırınımız, 1928 yılında Değirmenci Hüseyin Ağa tarafından Ermeni ustalara yaptırılmıştır. Yılların akabinde fırının yanları, çarşı haline gelmiştir ardından üzeri kapatılarak Kapalı Çarşı haline gelmiştir. Fırın, 94 yıllık. 100'üncü yıla az kaldı. Ateşi hiç sönmeden, bugünlere kadar geldi. Gelen vatandaşlar, tarihi fırın olduğu için ilgi gösteriyor. Ekmeğimizin yanı sıra peynirli ve yağlı ekmeğimiz meşhurdur. 1999 yılında içerisini restore yapmak zorunda kaldık. Fayans zorunluluğu getirildiği için fayans yapmak zorunda kaldık" dedi.

43 yıldır tarihi fırında çalışan usta Mehmet Durmuş (63) da "Dönemin belediye başkanı, Adana'dan tren ile tuğlalar getirterek, çarşının üzerini kapattırmış. Burası, tarihi bir fırındır. Her ürünümüz kalitelidir. 1928 yılından bu yana, bu fırının ateşi hiç sönmemiştir" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermeni ustaların yaptığı fırının ateşi, 94 yıldır sönmedi - Son Dakika

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