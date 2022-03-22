Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

22.03.2022 10:31

Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldıELAZIĞ Elazığ'da geçen hafta yoğun kar yağışının ardından kapalı olan köy yolları İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açıldı.

Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

ELAZIĞ Elazığ'da geçen hafta yoğun kar yağışının ardından kapalı olan köy yolları İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açıldı.

Elazığ'da geçen hafta boyunca etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde köy yolları ulaşama kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 60 personel ve 64 araçla yapılan çalışma sonrasında bugün itibariyle kent genelinde 547 köy yolunun tamamı ulaşıma açıldı.

Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı
Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı
Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı

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77 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor 77 köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı Kar nedeniyle yollar buz pistine döndü, araç sürücüleri zor anlar yaşadı

Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da kapalı köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika


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