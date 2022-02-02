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Elazığ'da kapalı köy yollarının 520'si açıldı - Son Dakika

Elazığ'da kapalı köy yollarının 520'si açıldı

02.02.2022 10:25
Elazığ'da kapalı köy yollarının 520'si açıldı

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 547 köy yolunun 520'si açıldı.

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 547 köy yolunun 520'si açıldı. Diğer köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da hafta içinde etkili olan kar yağışı sonrasında kent genelinde 547 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla şuana kadar 520 köy yolunun açıldığı bildirildi. Kapalı bulunan 27 köy yolunun açılması için yoğun çalışma yapıldığı aktarıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da kapalı köy yollarının 520'si açıldı
Elazığ'da kapalı köy yollarının 520'si açıldı

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Elazığ, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kapalı köy yollarının 520'si açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kapalı köy yollarının 520'si açıldı - Son Dakika
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