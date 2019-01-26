Elazığ'da Kapkaç İddiası

Elazığ
'da, bir kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Kültür Mahallesi
'nde telefonla konuşarak yürüyen bir kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen M.S.Y. yakalanarak, gözaltına alındı.
Zanlının yapılan üst aramasında bulunan cep telefonu sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.