Elazığ'da kapkaç iddiasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Elazığ'da kapkaç iddiasıyla 1 kişi yakalandı
6 saat önce
Elazığ'da, cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:54 Kaynak: AA
Elazığ'da, cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Yeni Mahallede iki kadının ellerindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmada, çevredeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen M.A. gözaltına alındı.
Zanlının yapılan üst aramasında bulunan cep telefonları sahiplerine teslim edildi.
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