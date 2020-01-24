Elazığ'da kapkaç iddiasıyla 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da kapkaç iddiasıyla 1 kişi yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da, cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Elazığ'da kapkaç iddiasıyla 1 kişi yakalandı, System.String[]

Elazığ'da, cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Yeni Mahallede iki kadının ellerindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmada, çevredeki güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen M.A. gözaltına alındı.


Zanlının yapılan üst aramasında bulunan cep telefonları sahiplerine teslim edildi.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:54 Kaynak: AA
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