Elazığ'da kapsamlı asayiş uygulaması - Son Dakika
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Elazığ'da kapsamlı asayiş uygulaması

12.04.2022 00:05
Elazığ'da kapsamlı asayiş uygulaması

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimlerin katılımı ile geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Başta şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi olmak üzere birçok yerde kontrol noktaları kuruldu. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı.

Uygulamalarda, aranan şüpheliler yakalanırken evrakları eksik olan sürücülere de işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da kapsamlı asayiş uygulaması
Elazığ'da kapsamlı asayiş uygulaması
Elazığ'da kapsamlı asayiş uygulaması

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kapsamlı asayiş uygulaması - Son Dakika


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