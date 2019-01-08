Elazığ'da Kar 179 Köy Yolunu Kapattı, 8 İlçede Okullar Tatil Edildi

Elazığ'da kar 179 köy yolunu kapattı, 8 ilçede okullar tatil edildiELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışının etkili olması nedeniyle şuana kadar 179 köy yolu ulaşıma kapandı, 2 ilçenin genelinde 6 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.

Elazığ'da kar 179 köy yolunu kapattı, 8 ilçede okullar tatil edildi



ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışının etkili olması nedeniyle şuana kadar 179 köy yolu ulaşıma kapandı, 2 ilçenin genelinde 6 ilçede ise taşımalı eğitime ara verildi.

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ genelinde de dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabaha kadar belirli aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle merkezde 5. Ağın'da 5, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 11, Baskil'de 3, Maden'de 38, Karakoçan'da 30, Keban'da 20, Kovancılar'da 23, Palu'da 26, Sivrice'de 8 olmak üzere toplam 179 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde karla mücadele ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.

8 ilçede okullara tatil

Kar yağışının etkili olması nedeniyle valilik ilçelerden Arıcak ve Alacakaya genelinde tüm okullarda,Maden ilçe merkezi ve taşıma merkezi okullarında, Sivrice, Baskil, Palu ve Karakoçan'da ise taşımalı eğitime bugün için bir günlüğüne ara verildiğini bildirdi.Merkez hafif etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmediği öğrenildi.

Meteorolojiden 5 il için kar yağışı uyarısı

Meteroloji 13. Bölge Müdürlüğü'de Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de kar yağışının devam edeceğini, Adıyaman'da ise kar ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

Merkezi tarafından yapılan açıklamada;"Adıyaman'da karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinde kar yağışlı, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de aralıklarla kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, gündüz sıcaklıklarının 1 ile 3 derece düşmesi beklenmektedir. Yağışların yer yer kuvvetli yoğun kar şeklinde gerçekleşmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önerilmektedir"denildi.

Merkez ayrıca gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don hadiselerine karşı dikkatli olunmasını konusunda uyardı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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