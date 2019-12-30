Elazığ'da kar 62 köy yolunu kapattı, tipi etkili oldu - Son Dakika
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Elazığ'da kar 62 köy yolunu kapattı, tipi etkili oldu

6 saat önce

Elazığ'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da kar 62 köy yolunu kapattı, tipi etkili oldu, System.String[]

Elazığ'ın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeniyle Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Baba Kayak Merkezine çıkamayan vatandaşlar, yol kenarında karın tadını çıkardı.

Elazığ'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Sivrice'de 20, Karakoçan'da 10, Maden'de 2, Kovancılar ile Palu'da ise 15 'er olmak üzere toplam 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivrice ilçesinde bulunan kar kalınlığının 50 santime yaklaştığı Hazar Baba Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede tipinin etkili olması nedeniyle, vatandaşlar bölgeye gidemeyerek geri dönmek zorunda kaldı. Geri dönen vatandaşlar yolda kardan adam yapıp, kar topu oynayarak karın keyfini çıkarmaya çalıştı.

Öte yandan, daha önceden valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin tipinin geçmesiyle birlikte köy yollarını açma çalışmasına başladı.

YOL KENARINDA KARIN TADINI ÇIKARDILAR

Hazar Baba Kayak Merkezine çıkmaya çalıştıklarını fakat yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı çıkamadıklarını belirten Gökhan Balık, "Şimdi de iniş yapıyoruz. Merkezde kar yoktu bizde fırsat bularak burayı çıkmayı tercih ettik ama çıkamadık. Buranın doğal manzarası dahi çok iyi geldi. Hazar Baba'ya çıkamadık ama dağlardaki bütün karları görmüş olduk" dedi.

Elazığ'da kar bu kış hiç yağmadığından dolayı Hazar Baba Kayak Tesislerine geldiklerini dile getiren Nurullah Güvercin ise, "Kaymayı istedik ama tipiden dolayı yukarı çıkamadık, görevliler de bugün kapalı olduklarını söyledi" diye konuştu.

Balıkesir'den gelen Mustafa Şahin de, "Kayak Merkezine geldik ama yoğun tipi nedeniyle kayak merkezine çıkamadık. Yarım metre kadar yolda kar var. Biz de eşimle beraber yolda eğlenmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

5 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI SÜRÜYOR

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için yağış uyarısını bugün de sürdürdü. Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı olarak geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarların doğu ve güneydoğu yönlerden hafif yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor" denildi.

(İHA)

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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