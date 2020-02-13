Elazığ'da kar altında konteyner kent kurulumu aralıksız devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da kar altında konteyner kent kurulumu aralıksız devam ediyor - Son Dakika

Elazığ'da kar altında konteyner kent kurulumu aralıksız devam ediyor

6 saat önce

Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında kurulumu süren konteyner kent çalışmaları yoğun kar yağışına rağmen aralıksız devam ediyor.

Elazığ'da kar altında konteyner kent kurulumu aralıksız devam ediyor, System.String[]

Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar kapsamında kurulumu süren konteyner kent çalışmaları yoğun kar yağışına rağmen aralıksız devam ediyor.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde 4'ü Malatya'da 37'si Elazığ'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, birçok yapı ise hasar gördü. Depremin ilk gününden itibaren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da depremin yaraları sarılması için başlatılan yoğun çalışma aralıksız devam ediyor. Yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı yapı sayısının 8 bin 519 olarak belirlendiği kentte, depremzede aileler AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırkentler başta olmak üzere kapalı spor salonları, okul, misafirhane ve yurtlarda kalıyor. Bir taraftan ise 5 binden fazla ailenin kalacağı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinin yapım çalışmaları sürüyor.


Kar yağışına rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor


5 binden fazla ailenin barınacağı konteyner kentler için 1'i Sivrice'de 4'ü kent merkezinde olmak üzere 5 farklı noktada çalışma yürütülüyor. Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışına rağmen konteyner kurulum çalışmaları aralıksız yapılıyor. Çalışanların gece gündüz yoğun mesai harcadığı konteyner kentlerden 2'si bitme aşamasına yaklaştı. 4-5 gün içerisinde bitirilen ilk kısım konteyner kentlere ailelerin yerleştirilmesinin planlandığı öğrenildi.


Kar altında çalışmanın kendilerini çok zorlamadığını belirten konteyner kentlerin yapımında çalışanlar ise, tek düşüncelerinin biran önce çadırlarda kalan ailelerin sıcak bir yuvaya kavuşması olduğunu aktardı.


Çadırlarda yaşam sürüyor


Öte yandan, kent genelinde farklı noktalarda kurulan çadırlarda ise aileler hayatlarını devam ettiriyor. Tüm kurumlarla birlikte, AFAD, Kızılay ve gönüllüler çadırlarda kalan ailelere her türlü konuda yardımcı oluyor. 3 öğün sıcak yemeğin verildiği çadırlarda, odun ve kömür desteğiyle ailelerin soğuktan korunması sağlanıyor.


Çadırlarda kalan aileler, devletin her konuda destek verdiğini ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, kar yağışının hayatlarını zorlaştırdığını aktardı. - ELAZIĞ

Malatya, Kızılay, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:41 Kaynak: İHA
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