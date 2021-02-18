Elazığ'da kar etkili oldu, 101 köy yolu kapandı - Son Dakika

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Elazığ'da kar etkili oldu, 101 köy yolu kapandı

ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışı gece etkisini gösterdi, şu ana kadar 101 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Elazığ'da kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent genelinde şu ana kadar merkeze bağlı 5, ilçelerden Arıcak, Alacakaya, Baskil, Palu, Maden ve Sivrice'de 10'ar, Karakoçan'da 20, Keban'da 4, Kovancılar'da ise 12 olmak üzere toplam 101 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı "Karla Mücadele" ekiplerinin sabahın erken saatlerinden itibaren çalışma başlattığı bildirildi.

Öte yandan, kent merkezinde de etkili olan kar şehri beyaza bürürken, belediyeye bağlı ekipler sahada çalışmalara başladı. Ana güzergahlar başta olmak üzere yoğun olarak kullanılan noktalar kardan kısa sürede temizlendi.

Meteoroloji ise Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ve yüksek kesimlerinde yer yer gerçekleşen kar yağışından dolayı ulaşımda aksamalar tipi, çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunasını istedi.