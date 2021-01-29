Elazığ'da kar etkili oldu, yolda kalanlara jandarma yetişti - Son Dakika

Elazığ'da kar etkili oldu, yolda kalanlara jandarma yetişti

Jandarma ekipleri hem zincir takmaya yardım etti, hemde otomobilleri rampa yukarı iteleyerek sürücülere yardım etti

ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışı etkisini artırdı, yolda kalan sürücülerin imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı bir çok ilde olduğu gibi geceden itibaren Elazığ genelinde de etkili olmaya başladı.Kent merkezi beyaza bürünürken yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 20 santime kadar çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bin 200 rakımlı Harput Mahallesinde çıkmak isteyen sürücüler ile araçlarıyla zor anlar yaşadı. Sürücülerin imdadına ise jandarma ekipleri yetişti.Araçların lastiğini değiştirmesi ve zincir takmasına yardımcı olan jandarma ekipleri, bazı araçları ise arkasından iteleyerek çıkardı. 20 köy yolunun kapandığı kentte İl Özel İdaresi kırsalda belediye ekipleri de kent merkezinde çalışma başlattı.

Vatandaşların yolda kaldığını belirten Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Aracın kar lastiği yoktu. Jandarmayla birlikte gittik. Yolda kalmanın yüzde 90 nedeni kar lastiğidir. Mutlaka kar lastiğiniz olsun. Harput'a kar lastiksiz çıkmayın. Elazığ belediyesi tüm yolları açıyor. Ekipler burada. Allah kendilerinden razı olsun. Güzel bir rahmet yağıyor. Gece sabaha kadar durmak yok, yolları temizlemeye devam" dedi.

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda ise, "Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, çığ, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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