Kar ile beyaza bürünen tarihi Harput Mahallesi turistlerin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Elazığ'da etkili olan kar, tarihi Harput Mahallesi'ni kapladı.

Kentte dün ve önceki gün etkili olan kar, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan birçok medeniyetin izlerini barındıran kale, han, cami, kilise ve türbe gibi tarihi mekanların yer aldığı Harput Mahallesi'nde güzel görüntü oluşturdu.

Harput, kar manzarası ile ziyaretçilerde hayranlık uyandırdı.

"Özlediğimiz bir manzaraydı"

Ziyaretçilerden Alper Tunga Atalay, AA muhabirine, yıllardır Harput'ta bu kadar yoğun kar görmediklerini belirterek, kar yağışını fırsat bilerek, beyaz örtüsüyle kaplanan Harput'u gezmeye geldiklerini söyledi.

Atalay, "Çok güzel manzara var, herkesin gelmesini tavsiye ederim. Belediyemizin de vermiş olduğu ücretsiz servis hizmeti ile sıklıkla gelebiliyoruz. Tarihi mekanları kar altında görmek özlediğimiz bir manzaraydı. Bu manzara mutluluk verici." diye konuştu.

Adıyaman'dan gelen ziyaretçi Osman Gazi Karababa'da bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı kar yağışını umutla beklediklerini belirtti.

Karla kaplanan Harput'u görmeye geldiklerini dile getiren Karababa, "Kar ile camilerimiz, tarihi mekanlarımız, kalemiz ayrı güzelliğe bürünüyor, kartpostallık manzara oluşuyor. Çok mutluyuz burada olduğumuz için herkesi de davet ediyoruz." dedi.