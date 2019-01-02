Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kar Nedeniyle 24 Köy Yolu Kapalı

Elazığ'da Kar Nedeniyle 24 Köy Yolu Kapalı

58 dakika önce

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan 92 köy yolundan 68'inin yolu ulaşıma açılırken, 24'ünde çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da Kar Nedeniyle 24 Köy Yolu Kapalı, System.String[]
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan 92 köy yolundan 68'inin yolu ulaşıma açılırken, 24'ünde çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Elazığ'da geçtiğimiz haftadan itibaren kar yağışı belirli aralıklarla etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı nedeniyle kentte 332 köy yolu kapanmış, yağışın durmasından sonra İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yollar açılmıştı. Önceki gün yağan kar nedeniyle de açılan yollardan 92'si tekrar ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin 24 saat aralıksız yaptığı çalışma sonucu 68 köy yolu bugün itibariyle ulaşıma açıldı. Merkez ve ilçelere bağlı halen 24 köy yolunun kapalı bulunduğu, ekiplerin çalışmasını sürdürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:09 Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel
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