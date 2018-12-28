Elazığ'da Kar Nedeniyle 332 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 552 köyden 332'sinin yolu ulaşıma kapandı.
Elazığ
'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 552 köyden 332'sinin yolu ulaşıma kapandı. Türkiye
genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkisini gösteriyor. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle merkezde 42, Ağın
'da 15, Alacakaya
'da 5, Baskil
'de 30, Maden'de 25, Karakoçan
'da 60, Keban
'da 20, Kovacılar'da 60, Palu
'da 30, Sivrice
'de 45 olmak üzere toplam 332 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle, kapanan köy yolu sayısının artabileceği belirtildi.
İl Özel İdaresi tarafından önceden oluşturulan karla mücadele ekiplerinin ise belirli bölgelerde çalışmalara başladığı bildirildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:09 Kaynak: İHA
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