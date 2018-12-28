Elazığ'da Kar Nedeniyle 332 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Elazığ'da kar nedeniyle 332 köy yolu ulaşıma kapandıELAZIĞ - Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 552 köyden 332'sinin yolu ulaşıma kapandı.
Elazığ
'da kar nedeniyle 332 köy yolu ulaşıma kapandı
ELAZIĞ - Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 552 köyden 332'sinin yolu ulaşıma kapandı. Türkiye
genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkisini gösteriyor. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle merkezde 42, Ağın
'da 15, Alacakaya
'da 5, Baskil
'de 30, Maden'de 25, Karakoçan
'da 60, Keban
'da 20, Kovacılar'da 60, Palu
'da 30, Sivrice
'de 45 olmak üzere toplam 332 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle, kapanan köy yolu sayısının artabileceği belirtildi.
İl Özel İdaresi tarafından önceden oluşturulan karla mücadele ekiplerinin ise belirli bölgelerde çalışmalara başladığı bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:31 Kaynak: İHA
Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi
Türkiye'nin Operasyon Mesajının Ardından YPG, Münbiç'ten Çekileceğini Duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Misafir Ettiği 13 Yaşındaki Kız, Aç Kalan Kedileri Mangalda Et ve Sucukla Besledi
Son Dakika! Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu