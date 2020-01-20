Elazığ'da kar nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Elazığ'da kar nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu 73 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:12 Kaynak: AA
Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonucu 73 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle merkezde 15, Sivrice ilçesinde 15, Maden'de 25, Keban'da 9, Ağın'da 6 ve Baskil ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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