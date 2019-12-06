Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kar nedeniyle 81 köye ulaşım sağlanamıyor
Son Dakika Güncel Elazığ'da kar nedeniyle 81 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Elazığ'da kar nedeniyle 81 köye ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Elazığ'da etkili olan kar nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da kar nedeniyle 81 köye ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Elazığ'da etkili olan kar nedeniyle 81 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dünden bu yana etkisini sürdüren kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkezin yanı sıra Sivrice, Maden, Keban ve Baskil ilçelerinde 81 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.

İl Özel İdaresince 158 personelden oluşan ekip, 80 araçla 9 ayrı merkezde kış ayları boyunca 7 gün 24 saat esasına göre çalışma yürütecek.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:50 Kaynak: AA
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