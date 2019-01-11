Elazığ'da Kar Nedeniyle Halı Sahanın Çatısı Çöktü
2 saat önce
Elazığ'ın Maden ilçesinde biriken kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü.
Elazığ
'ın Maden ilçesinde biriken kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü.
Alınan bilgiye göre, Kaymakamlığa ait halı sahanın brandadan oluşan çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığından çöktü.
Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:09 Kaynak: AA
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