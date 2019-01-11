Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kar Nedeniyle Halı Sahanın Çatısı Çöktü

Elazığ'da Kar Nedeniyle Halı Sahanın Çatısı Çöktü

2 saat önce

Elazığ'ın Maden ilçesinde biriken kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü.

Elazığ'da Kar Nedeniyle Halı Sahanın Çatısı Çöktü, System.String[]
Elazığ'ın Maden ilçesinde biriken kar nedeniyle halı sahanın çatısı çöktü.


Alınan bilgiye göre, Kaymakamlığa ait halı sahanın brandadan oluşan çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığından çöktü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:09 Kaynak: AA

Elazığ, Güncel
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