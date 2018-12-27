Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kar Temizleme Çalışmalarına Devam Ediliyor

Elazığ'da Kar Temizleme Çalışmalarına Devam Ediliyor

24 dakika önce

- Elazığ'da kar temizleme çalışmalarına devam ediliyorELAZIĞ - Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından şehrin ana arterleri ve ara sokaklarında kar temizleme çalışmalarına devam ediliyor.

- Elazığ'da kar temizleme çalışmalarına devam ediliyor

ELAZIĞ - Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından şehrin ana arterleri ve ara sokaklarında kar temizleme çalışmalarına devam ediliyor.
Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkisini gösteriyor. Sabaha karşı başlayan kar yağışı, öğlen saatlerinde etkisini artırırken merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 243 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kent merkezide kar nedeniyle tamamen beyaza büründü. Elazığ Belediyesi ekipleri,kent merkezinde ve ara yollarda kar temizleme çalışması yaptı. 243 köy yolunun kapalı olması nedeniyle de İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan ekipler, kar yağışının etkisini kaybettiği noktalarda çalışmalara temizleme çalışmasına devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:24 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bin 600 Derecelik Çelik Eritme Kazanına Atlayan İşçinin Görüntüleri Ortaya Çıktı Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 16:48:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kar Temizleme Çalışmalarına Devam Ediliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]