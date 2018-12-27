Elazığ'da Kar Temizleme Çalışmalarına Devam Ediliyor
24 dakika önce
- Elazığ'da kar temizleme çalışmalarına devam ediliyorELAZIĞ - Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından şehrin ana arterleri ve ara sokaklarında kar temizleme çalışmalarına devam ediliyor.
- Elazığ
'da kar temizleme çalışmalarına devam ediliyor
ELAZIĞ - Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından şehrin ana arterleri ve ara sokaklarında kar temizleme çalışmalarına devam ediliyor. Türkiye
genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkisini gösteriyor. Sabaha karşı başlayan kar yağışı, öğlen saatlerinde etkisini artırırken merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 243 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kent merkezide kar nedeniyle tamamen beyaza büründü. Elazığ Belediyesi ekipleri,kent merkezinde ve ara yollarda kar temizleme çalışması yaptı. 243 köy yolunun kapalı olması nedeniyle de İl Özel İdaresi tarafından oluşturulan ekipler, kar yağışının etkisini kaybettiği noktalarda çalışmalara temizleme çalışmasına devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:24 Kaynak: İHA
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