Elazığ'da Kar ve Tipi 249 Köy Yolunu Ulaşıma Kapattı
1 saat önce
Elazığ'da gece etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından kapalı köy yolu sayısı 77'den 249'a yükseldi.
Elazığ
'da gece etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından kapalı köy yolu sayısı 77'den 249'a yükseldi.
Elazığ'da dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar
yağışının ardından tipinin de etkisini göstermesiyle kapalı bulunan köy yolu sayısı 77'den
249'a çıktı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerinin karla kapanan köy yollarını açmak için çalışmasını sürdürdüğü, ancak tipinin etkili olması nedeniyle çalışmaları etkilediği öğrenildi.
Kent genelinde soğuk havanın etkisi nedeniyle oluşan buzlanma nedeniyle karayolları ekiplerinin Elazığ, Bingöl
ve Diyarbakır
yolunda çalışma yaptığı, polisin de gerekli tedbirleri aldığı bildirildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
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