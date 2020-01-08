Elazığ'da kar yağışı: 68 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da kar yağışı: 68 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Elazığ'da kar yağışı: 68 köy yolu ulaşıma kapandı

7 saat önce

Elazığ'da sabah saatlerinde kar lapa lapa yağdı, yüksek kesimlerde 68 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da kar yağışı: 68 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Elazığ'da sabah saatlerinde kar lapa lapa yağdı, yüksek kesimlerde 68 köy yolu ulaşıma kapandı. Polis, şehirlerarası yollarda sürücüleri uyarıp kontrol yaparken, kara yolları ekipleri de çalışma yaptı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından yüksek kesimlerde ara ara etkisini gösteren kar, sabah saatlerinde Elazığ'ın kent merkezinde de lap lapa yağmaya başladı. Bir süre devam eden kar yağışı kent merkezinde etkisini yitirdi ancak yüksek rakımlı bölgelerde devam ettiği, belirli aralıklarla süreceği bildirildi. Kar yağışına yakalanan vatandaşlar da bu kış böyle kar yağışı olmadığını, lapa lapa yağdığını söyledi.

Yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam eden kar nedeniyle merkeze bağlı 5, ilçelerden ise Sivrice'de 36, Maden'de 15, Kovancılar ile Palu'da 5'er, Keban ile Baskil'de ise 1'er olmak üzere toplam 68 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.Kar yağışı nedeniyle valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmasına başladığı bildirildi. Ulaşımın belirli yerlerde durma noktasına geldiği Malatya ve Diyarbakır yolların da da karayolları ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasıyla yolların büyük bir bölümü temizlenirken, yoğun yağış olan bölgelerde çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi'ne bağlı ekipler şehirler arası yolların giriş ve çıkışlarında yaptığı uygulamada sürücüleri uyarıp, kış lastiği ve zincirleri olup olmadığını kontrol etti.

(İHA)

Elazığ, Polis, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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