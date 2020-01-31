Elazığ'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

11 dakika önce

ELAZIĞ'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu, System.String[]

ELAZIĞ'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki hava durumu da, depremzedeler tarafından merak ediliyordu. Bu sabah başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve Harput mahallesinde etkili oldu. Yağan kar yağışı ile AFAD tarafından depremzedeler için oluşturulan çadır alanları beyaza büründü.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
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