Elazığ'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu
11 dakika önce
ELAZIĞ'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:58 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki hava durumu da, depremzedeler tarafından merak ediliyordu. Bu sabah başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve Harput mahallesinde etkili oldu. Yağan kar yağışı ile AFAD tarafından depremzedeler için oluşturulan çadır alanları beyaza büründü.
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