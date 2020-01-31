Elazığ'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

7 saat önce

Elazığ'da kar yağışı etkili olduELAZIĞ'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

ELAZIĞ'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki hava durumu da, depremzedeler tarafından merak ediliyordu. Bu sabah başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde ve Harput mahallesinde etkili oldu. Yağan kar yağışı ile AFAD tarafından depremzedeler için oluşturulan çadır alanları beyaza büründü.

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

Elazığ, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:00 Kaynak: DHA
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