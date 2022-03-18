Elazığ'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

18.03.2022 16:42

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu Elazığ'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı.

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyardığı kar yağışı Elazığ'da aralıkla etkisini gösteriyor. Bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alarak hazırlıklı çıkarken bazıları ise hazırlıksız yakalandı. Ayrıca Elazığ Belediyesi ekipleri, kent genelinde etkisini arttıran kar yağışından dolayı tedbirlerini alırken, İl Özel İdaresi ekipleri ise kırsalda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Mart ayının Ocak ve Şubat ayını aratmadığını belirten Buğra Demirel, "Şuanda bayağı bir kar yağışı var. Meteorolojide zaten uyarmıştı. Ara ara yağıyor. Bazen yoğun oluyor. Kar yağışı barajlara da etki ediyor. baraj kapakları bu sene açılır herhalde. Daha önce kuraklık vardı. Çiftçiler içinde bereket oldu. Mahsuller daha bol olacak. Yağış demek bereket demek" dedi.

Elazığ'da kar yağışı etkili oldu
Elazığ'da kar yağışı etkili oldu
Elazığ'da kar yağışı etkili oldu

YORUMLAR
500
İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor! İstanbul Valisi saat vererek uyardı: Bugün 18.00-24.00 arası dışarı çıkmayın, kar sağanakları geliyor! Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek

Meteoroloji, Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:41 Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
16:34 Yüzde 50 indirimi duyan vatandaşlar akın etti! İzdihamdan göz gözü görmedi
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
15:51 Acımasız anne kocasına kızıp bebeğine çamaşır suyu içirmiş!
15:45 Alman basınından şok iddia: Lavrov'un uçağı Çin'e giderken yoldan döndü! 2 farklı nedeni olabilir
15:38 Şarkıcı Nez, 43 yaşına girdi! Kutlamayı 21 yıl önceki dansıyla yaptı
15:35 BeIN'den sonra TRT de yayın ihalesinden çıktı, Saran Group TFF'yi uyardı: Fırsatı kaçırmayın
15:33 İstanbul ulaşımı yüzde 50 zamlanırsa, İstanbullunun bütçesine nasıl yansıyacak: İşte olası ücretler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 16:51:35. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement