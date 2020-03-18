Elazığ'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Elazığ'da kar yağışı etkili oluyor

36 dakika önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

Yüksek kesimlerde tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü ilçede, yağışın yarın da devam etmesi bekleniyor.

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:04 Kaynak: AA

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