Üye Girişi
Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

24.01.2022 14:58

Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyorELAZIĞ Kar yağışı Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini sürdürüyor.

Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

ELAZIĞ Kar yağışı Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini sürdürüyor.

Elazığ'da geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Yağan karla birlikte kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 35 santimetreyi buldu. Vatandaş karın yağmasına sevinirken bazı sürücüler ise yolda ilerlemekte güçlük çekti. Ayrıca Elazığ Belediyesi kent genelinde, İl Özel İdaresi ise kırsalda karla mücadelesini sürdürüyor.

Karın yağmasına çok sevindiğini dile getiren vatandaşlardan Hasbi Meydan, "Karın yağması bereket demektir. Kar yağışıyla sular çoğalır, kar rahmettir. Önceki senelerde böyle bir kar yağışı yoktu. Bu seneye göre az yağardı. Bu sene iyi yağdı. Barajlar, sular ve çeşmeler kurumuştu. Vatandaş da dikkatli olsunlar, yerler kaygan. Sürücüler de arabalarına zincir taksınlar. Yolda dikkatli ilerlesinler. Kuralara da uysunlar" diye konuştu.

Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

YORUMLAR
500

Türkiye, Elazığ, Yağan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika


Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı         
14:59
AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın! AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!         
14:54
Hayatını kaybeden Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Hayatını kaybeden Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
14:41
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49

Son Dakika Haberleri
14:58 Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı
14:54 AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
14:53 Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor
14:50 2018 seçimlerini bilen şirketin son anketi! Rakamlar liderleri kara kara düşündürecek
14:44 AK Parti ilk kez 30'un altında! Cumhur, Millet'ten yarım puan geride
14:26 HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke! Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkmıştı
14:25 Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor
14:25 "Sezen Aksu bir demokrattır" diyen Nagehan Alçı, 10 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaştı
14:22 Sedef Kabaş tutuklanmıştı! Bir ceza da RTÜK'ten geldi
14:19 Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 15:07:22. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement