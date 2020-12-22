Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı

22.12.2020 14:29
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

ELAZIĞ'da, dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı.

ELAZIĞ'da, dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde karla birlikte sis de etkili olunca, sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 2, Baskil ilçesinde 11, Maden'de 4, Karakoçan'da 35, Sivrice'de 38 olmak üzere 90 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Beydalı Köyü Muhtarı Gülizar Demirpolat, kapanan yollarının açılması için talepleri üzerine çalışma başlatan ekiplere teşekkür etti.


Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı
Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı

Elazığ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor Son dakika! Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Eylül ayından beri ülkemizde görülen tüm virüs türlerinin incelenmesi kısa sürede neticelenecek Adnan Oktar kediciklere mini etek ve dekolteyle namaz kılınabileceğini söylemiş: Milyonlarca genç kızı, kadını İslam'a kazandırdım Son Dakika: Bugüne kadar fahiş fiyat artışı yapan 283 firmaya 9,6 milyon lira ceza kesildi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi 1.5 ton bozulmuş hurmayla yakalanan şahıs, ürünleri yiyerek bozuk olmadığına inandırmaya çalıştı Kevin-Prince Boateng ile eşi Melissa Satta boşandı
Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan takımı transfer etmek istiyor Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı 3 İtalyan takımı transfer etmek istiyor         
14:06
Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek         
13:51
Arabada dehşet! Tartıştığı karısını 4 çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı Arabada dehşet! Tartıştığı karısını 4 çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı         
13:37
Acının fotoğrafı! 8 aylık bebeğini yatağında ölü bulan anne gözyaşlarına boğuldu Acının fotoğrafı! 8 aylık bebeğini yatağında ölü bulan anne gözyaşlarına boğuldu         
12:49
Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye için aşı açıklaması: Yeterli doz depoladık Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye için aşı açıklaması: Yeterli doz depoladık         
12:26
Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı         
11:43
Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım         
11:30
Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı Almanya, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasına karşı         
11:04
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı         
10:24
Kapısını çalan şahıs tarafından defalarca bıçaklanan genç yaşamını yitirdi Kapısını çalan şahıs tarafından defalarca bıçaklanan genç yaşamını yitirdi         
10:17
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu Şarkıcı Nez, ölüm mesajları atan takıntılı hayranından şikayetçi oldu         
09:55
'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi 'Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi'nde Türkiye 15 sıra geriledi         
09:42
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 14:35:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da kar yağışı nedeniyle 90 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei