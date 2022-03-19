Elazığ'da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Elazığ'da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu

19.03.2022 11:59
Elazığ'da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu

Elazığ'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü ve bölge trafik ekipleri, yoğun mesai harcayarak vatandaşların sıkıntı çekmemesi için çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü ve bölge trafik ekipleri, yoğun mesai harcayarak vatandaşların sıkıntı çekmemesi için çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ'da dün başlayan kar yağışı kent genelinde devam ederken, il dışına çıkacak vatandaşlar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Vatandaşların mağdur olmamaları için gece saatlerinden itibaren çalışan Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Trafik Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Trafik Bölge Müdürlüğü ekipleri kent giriş ve çıkışlarında yola çıkan vatandaşları uyarırken, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları gerektiklerini hatırlattı. - ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu
Elazığ'da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu
Elazığ'da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu
Elazığ'da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu
Elazığ'da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu

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Elazığ, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kar yağışından dolayı ekipler seferber oldu - Son Dakika
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