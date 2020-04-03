Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu - Son Dakika

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Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu
6 saat önce
Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 olduELAZIĞ'da, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu.
Elazığ'da karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu
ELAZIĞ'da, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında karantinaya alınan apartman sayısı 2 oldu.
Elazığ'da bugün Sürsürü Mahallesi'ndeki anne ve çocuğunun koranavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla oturdukları 5 katlı apartmanın karantinaya alınmasının ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanda 1 kişide de pozitif vaka tespit edildi. Yeşilkent Sitesi'ndeki 8 katlı Gül Apartmanı'nda ikamet eden kişide koronavirüs tespit edilmesiyle bina valilik tarafından karantinaya alındı.
Kararın ardından polis ekipleri, apartmanın giriş ve çıkışını kontrol altına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:58 Kaynak: DHA
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