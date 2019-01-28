Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

Elazığ'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü

55 dakika önce

- Elazığ'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölüELAZIĞ - Elazığ'da yaşlı bir adam karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

- Elazığ'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

ELAZIĞ - Elazığ'da yaşlı bir adam karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Şehit Aydın Özdemir Sokak'da bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki Sait Duran'dan haber alamayan çocukları eve gitti. Evde hareketsiz bir şekilde çocukları tarafından bulunan Duran, haber verilen sağlık ekipleri tarafından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Doğalgazdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ileri sürülen Duran'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılarak otopsiye alındı.
Olayla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

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