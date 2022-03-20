Elazığ'da karda mahsur kalan vatandaş 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı - Son Dakika
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Elazığ'da karda mahsur kalan vatandaş 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

20.03.2022 00:58
Elazığ'da karda mahsur kalan vatandaş 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Okçular köyü Gelincik mezrasında hastalanan ve kar yağışı nedeni ile hastaneye ulaştırılamayan vatandaş, İl Özel İdare ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Okçular köyü Gelincik mezrasında hastalanan ve kar yağışı nedeni ile hastaneye ulaştırılamayan vatandaş, İl Özel İdare ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Elazığ ve ilçelerinde kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Karakoçan ilçesine bağlı Okçular köyü Gelincik mezrası yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Burada bir vatandaşın rahatsızlandığı bilgisini alan sağlık ekipleri, hasta vatandaşın yanına ulaşmak için yola çıktı. İl Özel İdaresinin 5 saatlik yol açma çalışmasının ardından hastaya ulaşan sağlık ekipleri, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastayı hastaneye kaldırdı.

Rahatsızlanan vatandaşın yakınları, İl Özel İdare ve sağlık ekiplerine çabaları nedeni ile teşekkür etti. - ELAZIĞ

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Karakoçan, Okçular, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da karda mahsur kalan vatandaş 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da karda mahsur kalan vatandaş 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı - Son Dakika
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