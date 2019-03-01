Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kardan Kapanan 138 Köy Yolundan 70'i Açıldı

Elazığ'da Kardan Kapanan 138 Köy Yolundan 70'i Açıldı

6 dakika önce

ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan merkez ve ilçelere bağlı 138 köy yolundan 70'i yapılan çalışmaların ardından açıldı.

Elazığ'da Kardan Kapanan 138 Köy Yolundan 70'i Açıldı, System.String[]
ELAZIĞ'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan merkez ve ilçelere bağlı 138 köy yolundan 70'i yapılan çalışmaların ardından açıldı. 

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 138 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalara başladı. Ekiplerin çalışmasında 70 köy yolu kardan temizlenirken, halen kar nedeniyle kapalı bulunan 68 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:26 Kaynak: DHA

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