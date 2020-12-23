Elazığ'da, kardan kapanan 90 köy yolundan 77'si açıldı - Son Dakika

Elazığ'da, kardan kapanan 90 köy yolundan 77'si açıldı

23.12.2020 12:06
Elazığ'da, kardan kapanan 90 köy yolundan 77'si açıldı, System.String[]

ELAZIĞ'da, dünden beri etkili olan kar yağışıyla kapanan 90 köy yolundan 77'si, ulaşıma açıldı.

ELAZIĞ'da, dünden beri etkili olan kar yağışıyla kapanan 90 köy yolundan 77'si, ulaşıma açıldı. Kapalı 13 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kentte dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 90 köy yolu, ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmayla 77 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı. Karakoçan ve Maden ilçelerine bağlı 13 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Elazığ'da, kardan kapanan 90 köy yolundan 77'si açıldı
Elazığ'da, kardan kapanan 90 köy yolundan 77'si açıldı

kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da, kardan kapanan 90 köy yolundan 77'si açıldı - Son Dakika


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