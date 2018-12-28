Elazığ'da Karla Beraber Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı
1 saat önce
Elazığ'da karla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktıELAZIĞ - Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Elazığ
'da karla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
ELAZIĞ - Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar
nedeniyle birçok köye ulaşım sağlanamazken, kartpostallık görüntüler de oluştu. Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılan ve bölgenin en büyük Kültür Park'ında ışıklandırmalarla birlikte kar görsel şölen yaşattı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:56 Kaynak: İHA
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