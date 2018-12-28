Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Karla Beraber Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı

Elazığ'da Karla Beraber Kartpostallık Görüntüler Ortaya Çıktı

1 saat önce

Elazığ'da karla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktıELAZIĞ - Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ'da karla beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle birçok köye ulaşım sağlanamazken, kartpostallık görüntüler de oluştu. Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılan ve bölgenin en büyük Kültür Park'ında ışıklandırmalarla birlikte kar görsel şölen yaşattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:56 Kaynak: İHA

Kar, Elazığ, Genel
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