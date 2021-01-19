Elazığ'da karlı yolda otomobil böyle kaydı - Son Dakika

Elazığ'da karlı yolda otomobil böyle kaydı
19.01.2021 16:17
Elazığ'da karlı yolda otomobil böyle kaydı Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından karla kaplanan bir rampada güçlükle ilerlemeye çalışan otomobil aşağı kaydı o anlar anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ'da karlı yolda otomobil böyle kaydı
ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kar yağışının ardından karla kaplanan bir rampada güçlükle ilerlemeye çalışan otomobil aşağı kaydı o anlar anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı etkili oldu, şehir beyaza büründü. Kent merkezinde ekipler, karla mücadele çalışması yaparken, karlı yollar araçlarıyla yola çıkanlara da zor anlar yaşattı. Çaydaçıra Mahallesi'nde bir otomobil, karla kaplanan bir rampayı çıkmaya çalıştı ama ilerleyemeyerek geri geri aşağı doğru sürüklendi. Aracın geldiğini gören bir kişi ise kenara çekilirken, otomobil bir araca çarptı. O anları ise bir kişi cep telefonu kamerasına yansıdı.
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