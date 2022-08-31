Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

31.08.2022 12:02
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Elazığ'da karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Elazığ'da karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. idaresindeki 05 FG 368 plakalı otomobil, karşıya geçmeye çalışan 76 yaşındaki N.A.'ya çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın etkisiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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