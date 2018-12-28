Elazığ'da Kartpostallık Kar Görüntüleri Otaya Çıktı
1 saat önce
Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Elazığ
'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar
nedeniyle birçok köye ulaşım sağlanamazken, kartpostallık görüntüler de oluştu. Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılan ve bölgenin en büyük Kültür Park"nda ışıklandırmalarla birlikte kar görsel şölen yaşattı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:25 Kaynak: İHA
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