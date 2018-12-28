Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kartpostallık Kar Görüntüleri Otaya Çıktı

Elazığ'da Kartpostallık Kar Görüntüleri Otaya Çıktı

1 saat önce

Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ'da Kartpostallık Kar Görüntüleri Otaya Çıktı, System.String[]
Elazığ'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar nedeniyle birçok köye ulaşım sağlanamazken, kartpostallık görüntüler de oluştu. Elazığ Belediyesi tarafından yaptırılan ve bölgenin en büyük Kültür Park"nda ışıklandırmalarla birlikte kar görsel şölen yaşattı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:25 Kaynak: İHA

Elazığ, Kar, Güncel
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