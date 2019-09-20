Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kasadan para çalınma anı kamerada
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Elazığ'da kasadan para çalınma anı kamerada

25 dakika önce

ELAZIĞ'da, tantuni dükkanının kasasından para çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da kasadan para çalınma anı kamerada, System.String[]

ELAZIĞ'da, tantuni dükkanının kasasından para çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçen hafta Elazığ kent merkezinde meydana gelen olayda Gazi Caddesi'nde bulunan tantuni dükkanında çalışan personel kısa bir süre için dükkandan çıktı. Bu sırada dükkanın boş olduğunu gören bir kişi, içeri girip kasadan 710 lira çalarak kaçtı. İş yerine dönen personel, kasada para olmadığını fark edince durumu, polise bildirdi. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, parayı çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kasada para çalma anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:43 Kaynak: DHA
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