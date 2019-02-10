Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kasıman Vakfı Kuruldu

Elazığ'da Kasıman Vakfı Kuruldu

31 dakika önce

Elazığ'da kurulan Kasıman Vakfı ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Elazığ'da Kasıman Vakfı Kuruldu, System.String[]
Elazığ'da kurulan Kasıman Vakfı ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Zaza aşiretlerini en büyüklerinden olan Kasıman Aşireti, Elazığ'da Kasıman Vakfı'nı kurdu. Murat İnce başkanlığından kurulan vakıf, bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Tanıtım amaçlı gerçekleşen toplantıda, vakıf ve amaçları hakkında bilgi verildi.

Çok mutlu bir günde olduklarını dile getiren Kasıman Vakfı Başkanı Murat İnce, "Kasıman topluluğunun bir araya gelmesi için hep bir eksiklik hissediyordum. Bugün benim için tarihi bir gün. Çok önemli bir gün. İnşallah Kasımanlılar bir araya gelip ileriye devam edecektir"dedi.

Böyle bir çalışmaya ihtiyaçları olduğunu belirten Vakıf Avukatı İzzettin Demir, "Bu ihtiyaç doğrultusunda bir araya geldik. Bugün bana göre her şeyden

önce tarihi bir gün. Bizler bu şekilde bir aşiretin mensupları olarak bir araya geldik. Kendi aramızda dayanışmayı, kaynaşmayı, yardımlaşmayı sağlayacağız. Vakıf olarak faaliyet göstereceğiz. Amacımız, eğitim, sağlık, kültür ve sanatta ülkemizin evrensel boyutta yücelmesi için sağlıklı iletişim bilincini geliştirmek. Her alanda yaşanan gelişmeler konusunda tüm toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek,refah ve mutluluğu artırmak. Gençlere öğrenim fırsatları oluşturmak ve başarılı öğrencileri destekleme. Muhtaç hastaların tedavilerine destek vererek gençlerin her alanda gelişmelerine yarımcı olmaktır" diye konuştu.

Toplantıya, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Dumandağ, Kasıman Vakfı Başkanı Murat İnce, vakıf üyeleri ve basın mensupları katıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:40 Kaynak: İHA

Murat İnce, Elazığ, Güncel
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