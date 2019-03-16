Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Kasten Öldürmeye Teşebbüsten 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Kasten Öldürmeye Teşebbüsten 2 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Elazığ'da bir şahsın silahla vurulması olayı ile ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da Kasten Öldürmeye Teşebbüsten 2 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Elazığ'da bir şahsın silahla vurulması olayı ile ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde bir şahıs, pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı saçmalar ile yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler ise araç ile olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin H.B.G. ve M.G. olduğu tespit edildi. 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:05 Kaynak: İHA

Polis, Elazığ, 3. Sayfa
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