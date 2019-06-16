Elazığ'da katı atık depolama alanında yangın
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Elazığ OSB'de bulunan katı atık depolama alanında yangın çıktı, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.
Elazığ OSB
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:06 Kaynak: İHA
'de bulunan katı atık depolama alanında yangın çıktı, itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu söndürdü.
Olay, Yurtbaşı
beldesinin Organize Sanayi Bölgesinde bulunan katı atık deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, katı atık depolama alanın bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören sanayi çalışanları durumu Belediye İtfaiye
Müdürlüğüne ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, nedeni henüz belirlenemeyen yangını 4 saatlik çalışmanın ardından söndürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ
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