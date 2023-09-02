Elazığ'da kavgada kızgın yağ saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da kavgada kızgın yağ saldırısı: 2 yaralı

Elazığ\'da kavgada kızgın yağ saldırısı: 2 yaralı
Son Güncelleme: 02.09.2023 15:13

Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi, husumetlilerinin üzerine kızgın yağ döktü. Yaralanan 1'i ağır, 2 kişi, hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından kızgın yağ döken şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi, husumetlilerinin üzerine kızgın yağ döktü. Yaralanan 1'i ağır, 2 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, iş yerindeki kızgın yağı, akraba olduğu öğrenilen 2 kişinin üzerine döktü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından kızgın yağ döken şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

kavga, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da kavgada kızgın yağ saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da kavgada kızgın yağ saldırısı: 2 yaralı - Son Dakika
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