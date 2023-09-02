Elazığ\'da kavgada kızgın yağ saldırısı: 2 yaralı

ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi, husumetlilerinin üzerine kızgın yağ döktü. Yaralanan 1'i ağır, 2 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, iş yerindeki kızgın yağı, akraba olduğu öğrenilen 2 kişinin üzerine döktü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayın ardından kızgın yağ döken şüpheli gözaltına alındı.