Son Dakika Haberleri: Elazığ'da kavgayı ayırmaya çalışan 3 çocuk annesi öldü
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Elazığ'da kavgayı ayırmaya çalışan 3 çocuk annesi öldü

1 saat önce

ELAZIĞ'da, husumetli olan iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz (48), tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

Elazığ'da kavgayı ayırmaya çalışan 3 çocuk annesi öldü, System.String[]
ELAZIĞ'da, husumetli olan iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz (48), tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Kavga eden 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan M.Ş. ile Ç.Ş. sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine mahalle sakinlerinden Kebire Atanmaz, ikiliyi ayırmak istedi. Bu sırada M.Ş. tabancayla ateş etti. Merminin isabet ettği Atanmaz, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kebire Atanmaz, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atanmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, M.Ş. ile Ç.Ş.'yi gözaltına aldı.


Fatih Mahallesi, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:14 Kaynak: DHA
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