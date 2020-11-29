Elazığ'da kaybolan 102 koyun dronla aranarak bulundu - Son Dakika

Elazığ'da kaybolan 102 koyun dronla aranarak bulundu
29.11.2020 10:38
ELAZIĞ'da kaybolan 102 koyun, jandarma ekiplerinin 8 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulundu.
ELAZIĞ'da kaybolan 102 koyun, jandarma ekiplerinin 8 saat süren arama çalışmaları sonucunda bulundu.
Yurtbaşı beldesinde yaşayan E.D., akşam saatlerinde 102 koyununun ağılda olmadığını görünce belde sakinleriyle birlikte arama çalışmalarına başladı. Arama çalışmalarından sonuç alamayan E.D., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri dron destekli 8 saat sürdürdükleri arama çalışmalarında E.D.'nin 102 koyununu, beldeden 10 kilometre uzaklıktaki bir bölgede buldu.
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