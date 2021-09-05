Elazığ'da kaybolan 80 koyunu jandarma gece görüş termal dürbünü ile buldu - Son Dakika

Elazığ'ın Palu ilçesinde kaybolan 80 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince gece görüş termal dürbünü ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Arındık köyünde Selahattin Güneş Arar'a ait 80 koyun gece saatlerinde kayboldu

Arar, kararlık olması ve bölgenin dağlık ve kayalık arazinden oluşması edeniyle hayvanlarının bulunması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hayvanların çalınmış olma ihtimalini de değerlendirerek bölgede gece görüş termal dürbünü ile arama yaptı.

Yapılan aramanın sonucunda hayvanlar köye 5 kilometre uzaklıktaki dağlık arazide bulanarak sahibine teslim edildi.